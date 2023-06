Casper Ruud e Iga Swiatek apuraram-se para os quartos de final de Roland Garros, num dia marcado pela vitória da brasileira Beatriz Haddad naquele que foi o encontro mais longo do ano no circuito WTA.



Ao contrário da número um mundial, que esteve apenas 31 minutos em court até à desistência de Lesia Tsurenko, o tenista norueguês precisou de mais de três horas para afastar o chileno Nicolas Jarry: 7-6 (7-3), 7-5 e 7-5, após anular 14 dos 17 break points que enfrentou.

Na próxima, Ruud vai defrontar o dinamarquês Holger Rune que apenas eliminou Francisco Cerundolo no match tie-break. O número seis da hierarquia mundial superou o número 1 argentino pelos parciais de 7-6 (7-3), 3-6, 6-4, 1-6 e 7-6 (10-7) em quase quatro horas.

Por sua vez, Alexander Zverev "despachou" Grigor Dimitrov por 6-1, 6-4 e 6-3 no encerramento da jornada no court Phiippe-Chatrier. O germânico, semifinalistas por duas vezes em Paris, vai defrontar Tomas Martin Etcheverry, carrasco do nipónico Yoshihito Nishioka com os parciais de 7-6 (10-8), 6-0 e 6-1.



No quadro feminino, Coco Cauff, sexta da hierarquia mundial, vai defrontar Iga Swiatek depois de eliminar a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 7-5 e 6-2. Por sua vez, a tunisina Ons Jabeur, vice-campeã de Wimbledon e do US Open, vai estrear-se nos quartos de final de Roland Garros depois de ter superado Bernarda Pera (6-3 e 6-1).



No duelo mais longo no circuito WTA esta época, Beatriz Haddad venceu Sara Sorribes Tormo por 6-7 (3-7), 6-3 e 7-5 ao cabo de três horas e 51 minutos, tornando-se na primeira brasileira a chegar aos quartos de um major na Era Open, desde Maria Bueno em 1968.