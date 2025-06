Carlos Alcaraz renovou a conquista de 2024, desta feita superando Jannik Sinner ao fim de mais de cinco horas (3-2).

Na tarde deste domingo, em Paris, perante mais de 14 mil pessoas e depois de cravar vantagem (6-4 e 7-6 [7-4[), o ímpeto do italiano foi interrompido pela reação do espanhol (6-4).

No quarto “set”, a final atingiu o expoente de espetáculo. Este parcial foi de 3-1 para Alcaraz para 5-3 a favor do italiano. E depois de o espanhol igualar 5-5, o líder do ranking mundial aplicou o 6-5. Todavia, Alcaraz fez o 7-6 (7-3), empatando a contenda (2-2).

Na mó de cima, Alcaraz manteve o ritmo no derradeiro “set”, selando a conquista aquando do 7-6 (10-2). Numa decisão de cinco horas e 32 minutos, esta final foi decidida pelo coração e capacidade de resistência dos protagonistas.

Estes foram os únicos “sets” perdidos por Sinner nesta edição do torneio.

Uma tarde épica e inesquecível. Afinal, foi a final mais longa de Roland Garros, superando as 4:43 horas de 1982.

Desta forma, Sinner, de 23 anos, não vingou a derrota no Open de Itália e perdeu na primeira final disputada em Roland Garros. Em todo o caso, o tenista conta com Open da Austrália no percurso deste ano.

Por sua vez, Alcaraz, de 22 anos, renovou a conquista de 2024, na segunda final na competição parisiense. O espanhol junta este troféu ao Open de Roterdão, Monte-Carlo Masters e Open de Itália, no que diz respeito a conquistas em 2025.

Este foi o quinto Grand Slam conquistado por Carlos Alcaraz.