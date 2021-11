José Mourinho teve motivos para sorrir no treino desta quinta-feira. O lateral Leonardo Spinazzola, que sofreu uma rotura do tendão de Aquiles durante o Europeu, já treinou com bola no relvado.

A Roma partilhou o momento no Twitter, através de um vídeo onde se pode ver o internacional italiano a fazer trabalho específico com elementos do staff.

Recorde-se que Spinazzola estava a ser uma das figuras em destaque na seleção italiana quando se lesionou com gravidade no jogo dos quartos de final do Campeonato da Europa, frente à Bélgica.