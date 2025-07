Evan Ferguson, avançado de 20 anos, está muito perto de se tornar o próximo reforço da Roma. O jogador, inclusivamente, já viajou para a capital italiana para realizar os habituais exames médicos.

Ao chegar a Itália foi recebido pelos adeptos do clube, que prontamente deram uma boas-vindas digna de craque. Ao que tudo indica, o internacional irlandês vai representar a Roma por empréstimo do Brighton.

Na temporada 2024/25, o ponta-de-lança marcou um golo em 15 jogos pelo emblema inglês. Rumou por empréstimo ao West Ham, tendo feito oito jogos.

Ferguson surge, essencialmente, para colmatar a saída de Tammy Abraham, que rumou ao Beskistas por empréstimo do clube italiano. Segundo avança a Sky Sports, o empréstimo contará com uma opção de compra fixada nos 40 milhões de euros.

No entanto, Fabian Hürzeler, treinador alemão do Brighton, deixou claro que o objetivo do empréstimo é ter minutos de forma regular, garantindo que acredita que o jovem avançado possa ser peça chave no futuro.