Evan Ferguson foi anunciado como reforço da Roma nesta quarta-feira, proveniente do Brighton, num empréstimo que contempla opção de compra. O ponta de lança irlandês, de 20 anos, procura espaço para se afirmar, depois do empréstimo, em janeiro, ao West Ham – sem golos em apenas oito jogos.

No Brighton desde 2020, Ferguson despontou na equipa principal em 2022/23, com dez golos em 25 jogos. Na época seguinte conseguiu seis golos em 36 partidas. Todavia, 2024/25 esteve muito longe do esperado, com um golo em 15 jogos até janeiro.

«É o primeiro jogador irlandês na história da Roma. Fez a estreia pela seleção em novembro de 2022 e marcou quatro golos em 18 jogos. Ferguson escolheu o número 11», lê-se em comunicado.

Acompanhe todas as novidades do mercado de transferências.

Esta é a terceira contratação da Roma neste verão, depois de Neil El Aynaoui e Manu Koné, num investimento total de 41 milhões de euros.