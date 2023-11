José Mourinho anunciou os regressos de Renato Sanches e Paulo Dybala para a receção da Roma ao Lecce, este domingo, em jogo da 11.ª jornada da Serie A.

Em conferência de imprensa, o técnico dos giallorossi revelou que a dupla teve autorização do departamento médico para voltar a jogar, embora não esteja nas melhores condições.

«O Renato e o Dybala não estão em ótimas condições, mas segundo os médicos, não há risco. É disso que precisamos, também para os jogadores se sentirem confiantes ao entrar em campo. Eles estão convocados para amanhã [domingo] e podem ajudar-nos. Temos metade do Paulo e 1/3 do Renato, que vão ajudar-nos a vencer amanhã», afirmou.

Depois, Mourinho fez uma reflexão sobre os recorrentes problemas físicos dos dois jogadores e defendeu que se não fosse por isso, os dois não estariam na Roma.

«Um jogador lesionado é uma coisa, alguém com histórico de lesões é outra. São coisas diferentes. Se as lesões não são traumáticas, como a de Dybala o ano passado, são lesões nas quais a equipa técnica sente que precisa de fazer mais em termos de prevenção e para acelerar a recuperação. Quando há histórico médico é difícil, como no caso de Gareth Bale», lembrou.

«A Roma tem vários jogadores com histórico de lesão e fico feliz por tê-los em determinados momentos. Quando não podem jogar, não podem jogar. Acham que o Dybala e o Renato estariam aqui sem terem histórico de lesões? O mesmo para o Smalling», acrescentou.

José Mourinho aproveitou ainda para deixar críticas ao calendário da Serie A: «Temos falado sobre o calendário desde o início do campeonato. Entendo que há muita gente que cai no futebol de para-quedas. Não é o mundo deles, não sabem, vêm por estatuto ou político. Pelo fato ou pela gravata. Não são pessoas nascidas e criadas no futebol. Essas pessoas devem ser respeitadas pelo estatuto e pronto. Não vale a pena comentar. É como se eu estivesse a falar de física atómica ou cinema.»

A Roma recebe este domingo o Lecce, a partir das 17h00.