José Mourinho diz que ficou mais «orgulhoso» do que «triste» depois do empate da Roma, em casa, diante do Milan (1-1), num jogo louco, com os dois golos a serem marcados no período de compensação. O treinador português considera que perdeu dois pontos, elogiou um «estratosférico» Rafael Leão e lamentou mais duas lesões na sua equipa, admitindo, inclusive, ir buscar reforços à equipa feminina da Roma que acabou de sagrar-se campeã de Itália.

Começamos pela análise ao jogo que manteve as duas equipas com os mesmos 57 pontos na luta pelo quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões. «Só nós, com o que somos como equipe, podemos fazer um jogo como este contra o Milan. Não somos uma equipe rica e perdemos mais dois jogadores por lesão. Só nós, com todas essas dificuldades, podemos estar a lutar por um objetivo incrível que seria terminar em quarto lugar, só por isso estou mais orgulhoso do que triste. Estamos lá, a fazer tudo o que podemos. Sou um treinador orgulhoso. Um ponto ganho ou dois perdidos? Dois pontos perdidos», começou por destacar no final do jogo.

A Roma marcou primeiro aos 93 minutos, mas o Milan empatou aos 97, com uma assistência de Rafael Leão para Saelemaekers. Mourinho ficou rendido ao internacional português. «É um jogador estratosférico. Quando está no seu habitat e consegue apontar à baliza, é devastador. Protegemo-nos nesse lado com Zeki Celik, que o conhece bem [jogou com Rafael Leão no Lille]. Fez uma pressão contrária e, com esforço de todos, conseguimos controlá-lo muito bem», destacou.

Um empate que teve um custo elevado para a Roma que perdeu mais um central, depois de Kumbulla ter saído lesionado. Já com poucas soluções no plantel, Mourinho não perde o sentido de humor. «Tenho a equipa feminina que hoje conquistou o campeonato, tem uma defesa central que jogava no Bayern de Munique (Wenninger). Talvez ela nos possa ajudar…», destacou ainda.