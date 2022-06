José Mourinho gostava de poder continuar a contar com Sérgio Oliveira na Roma, mas apenas por novo empréstimo do FC Porto, uma vez que para comprar o médio, o treinador português diz que não tem «visa» para isso. Uma nova realidade de mercado para o conceituado treinador português que falou abertamente da nova vida em Itália e das limitações de recursos do seu clube, numa conferência de imprensa à margem de mais uma participação no curso pós-graduação em High Performance Football Coaching, na Faculdade de Motricidade Humana.

Quanto à continuidade de Sérgio Oliveira, Mourinho foi pragmático. «É do FC Porto. Muito honestamente, se me quiserem emprestar como emprestaram, vou já buscá-lo a Madrid, onde ele está a festejar o seu 30.º aniversário. Se o emprestarem, levo-o já, para comprar não sei se o meu visa o permite», começou por destacar.

A verdade é que Mourinho ficou mais do que satisfeito com o curto contributo de Sérgio Oliveira na segunda metade da época da Roma. «Foi campeão, foi importante, tem muito princípios que partilha comigo, princípios de como se deve estar no futebol, como se deve trabalhar, como se devem encarar as coisas. Ajudou-me na passagem dessa mensagem nesta segunda metade. Foi um exemplo que nós precisávamos, é um jogador de equipa e a equipa é muito mais importante do que o individual. Muito contente, agradecido, gostava muito que ele continuasse connosco, mas veremos», acrescentou.

Sérgio Oliveira regressa ao FC Porto, mas Rui Patrício vai continuar a defender a baliza da Roma. «Quem vai continuar connosco é o São Patrício, como é conhecido em Roma. Por alguma razão é chamado São Patrício. Alguns de vocês tiveram a heresia de dizer que ele não era titular na seleção porque tinha feito uma má época em Roma porque tinha cometido muitos erros…não quero falar sobre isso», destacou ainda.

«No Chelsea, estalava os dedos e os jogadores estavam lá»

Uma realidade bem diferente para José Mourinho que já passou por clubes, como o Chelsea, onde podia comprar sem olhar ao preço dos jogadores. «Por isso merecemos mais valor do que aquilo que os dão. Eram muito mais fácil quando estava, por exemplo, no Chelsea. Fazia assim [estalou os dedos] e no dia seguinte ele estava lá. Mas é interessante, é bom, ajuda-nos também a pensar não só no produto acabado, mas também no produto que está por acabar e investir nele», referiu.

Uma realidade diferente, mas que também pode ser gratificante. «É bom agarrar em miúdos de dezoito anos que há meses atrás estavam na equipa B e que passados uns meses jogam uma final Europeia e são chamados às suas seleções. É gratificante. É por isso que digo que a minha carreira é longa, longa, longa e é riquíssima em experiências diversas. Este perfil de clube e este perfil de projeto enriquece as minhas experiências», destacou ainda.