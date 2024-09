A Roma acaba de anunciar a contratação do internacional espanhol Mario Hermoso, que tinha deixado o Atlético de Madrid em fim de contrato.

O central, que também pode atuar como lateral esquerdo, fez toda a formação no Real Madrid e, depois, também jogou no Valladolid e Espanhol, antes de chegar ao Atlético Madrid onde cumpriu as últimas cinco temporadas.

Na Roma, Mario Hermoso, de 29 anos, vai jogar com o número 22 nas costas.