Depois da estadia no Benfica, Tiago Pinto mudou-se há cerca de dois anos para a Roma, onde tem desempenhado as funções de diretor-desportivo.

Presente no «Thinking Football Summit», evento organizado pela Liga, o dirigente mostrou que ainda se mantém atento ao futebol português, principalmente ao... mercado.

«Mesmo agora que vejo as coisas de fora para dentro é sempre de uma forma, digamos, inclinada, pois nunca escondi que sou um grande adepto do Benfica e por isso a minha visão é sempre vermelha», começou por dizer.

«Do ponto de vista do futebol acho que mais uma vez no mercado passado ficou demonstrado que os jogadores portugueses, ou que jogam em Portugal, continuam na moda, porque saem muitos jogadores que vão para clubes grandes e afirmam-se, como aconteceu com o Darwin ou o Vitinha e o próprio Fábio Vieira e por aí fora. O futebol português continua a ser uma das principais montras do futebol europeu e isto também é da competência dos clubes, da Federação e da Liga», prosseguiu.

Na Roma, Pinto trabalha diretamente com José Mourinho, técnico dos giallorossi que, defende, tem sido fundamental para o projeto do clube: «Quando o clube foi comprado foi dentro de uma realidade difícil, pois estávamos dentro de um grupo de equipas sob as regras do Financial Fair Play da UEFA. Por isso nos últimos dois anos o que temos feito é restruturar o clube do ponto de vista dos vários departamentos. Fizemos uma reformulação total do plantel, na qual tivemos de reduzir bastante a massa salarial e ao mesmo tempo melhorar a qualidade da equipa. Apostamos muito na formação e para isso tem sido fundamental o papel do Mourinho, e não preciso de dizer mais nada acerca disso.»

«Rumores sobre Cristiano Ronaldo nunca tiveram fundamento»

No verão quente de Cristiano Ronaldo, o capitão da Seleção Nacional foi também associado à Roma, algo que Tiago Pinto garante não ter qualquer «fundamento».

«Uma das coisas que me aborrece um bocadinho em Itália é que eles estão sempre a falar do mercado. É todos os dias a falar, aqui em Portugal estamos melhor porque só falamos quando o mercado abre, mas a verdade é que isso nunca foi hipótese», afirmou.

«Nunca teve fundamento nenhum, mas em Itália fala-se todos os dias em três jogadores diferentes, é normal porque nós somos portugueses e ele português, mas isso, repito, nunca teve fundamento», acrescentou.

Sobre o Mundial que está prestes a começar no Qatar, Tiago Pinto torce, naturalmente, por Portugal, mas caso a Seleção Nacional não tenha sucesso, tem outro favorito: a Argentina.

«Nós do lado dos clubes estamos sempre com o coração nas mãos, à espera que os jogadores não se lesionem que não haja problemas, que regressem bem e depressa. Como português quero que as coisas corram a nosso favor, mas também devo dizer que se Portugal não puder ganhar que ganhe a Argentina porque o Messi e já agora o Dybala, mas principalmente o Messi merecia acabar a carreira com um título mundial. Isto se Portugal não puder ganhar, obviamente», frisou.