A diretora-geral da Roma, a grega Lina Souloukou, apresentou este domingo a sua demissão do cargo, na sequência da saída do treinador De Rossi.

Tal decisão gerou uma «onda» de críticas, sobretudo a visarem a antiga dirigente do Olympiakos, nomeada para este cargo em abril de 2023.

Três meses depois de ter assinado um contrato até 2027, De Rossi, antigo jogador emblemático na Roma, e que sucedeu a José Mourinho no cargo de treinador, foi despedido.

No comando técnico dos romanos está o croata Ivan Juric, que passou as últimas três épocas no Torino.

Numa fase em que ocupa o 17.º lugar da Serie A, com três pontos, a Roma receberá a Udinese (2.ª) na tarde deste domingo (17h).