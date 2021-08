José Mourinho venceu na estreia oficial pela Roma e no final do encontro admitiu que gostou do que viu. Os italianos foram à Turquia bater o Trabzonspor por 2-1 e o técnico português foi claro ao falar das razões que o levaram a obrigar a equipa a permanecer em solo turco.

«Talvez as namoradas não fiquem contentes, talvez fiquem com zangadas comigo. Mas chegaríamos muito tarde e teríamos de recuperar. Isso é profissionalismo, as férias acabaram», disse.

Ora, é com essa atitude em mente, que José Mourinho antecipa o trabalho na Roma. «O sonho dos adeptos é o mesmo de todos os profissionais. Não estamos no futebol apenas para nos divertirmos, mas para ganhar alguma coisa. Terminámos 29 pontos atrás do Inter, 16 ou 19 atrás do quarto classifica, e em duas temporadas seguidas fomos sextos ou sétimos», comentou.

Mourinho explicou ainda que a a Roma «fez um mercado fantástico, mas foi um mercado de reação, não planeado como se tinha feito em conjunto». O técnico explicou esta ideia de seguida: «A lesão de Spinazzola e a saída de Dzeko levaram-nos a criar um mercado de reação. Quero dizer que me falta qualquer coisa, mas espero que aconteça no próximo verão e que possamos pensar na próxima temporada de uma forma diferente. Nesta temporada talvez possamos empatar muitas vezes, haverá derrotas, mas temos de pensar em cada jogo que estiver no caminho que o podemos vencer .»