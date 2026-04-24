OFICIAL: após atacar Gasperini, Ranieri deixa cargo de conselheiro na Roma
Ex-técnico de 74 anos tinha sido bastante critico com o atual treinador
Ex-técnico de 74 anos tinha sido bastante critico com o atual treinador
Acabou a novela na Roma. Claudio Ranieri deixou de ter ligação com a formação italiana. O antigo treinador, recorde-se, assumia funções de conselheiro nos giallorossi.
«A Roma anuncia que a ligação com Claudio Ranieri terminou. O clube gostaria de agradecer a Claudio pela contribuição significativa à Roma», escreveu o clube da capital italiana em comunicado nesta sexta-feira.
Ranieri, recorde-se, foi campeão da Premier League pelo Leicester City em 2016. Histórico inglês que desceu agora ao terceiro escalão.
Após a conquista histórica, o treinador italiano passou ainda por clubes de França, Inglaterra e Itália. Regressou à Roma na temporada passada, conseguindo a qualificação para a Liga Europa depois de um início de época tremido.
«Ele liderou a equipa num momento muito difícil e sempre seremos gratos pelo seu esforço. Olhando para o futuro, nossa direção é clara. O clube é sólido, com forte liderança e uma visão bem definida», pode ainda ler-se no comunicado.
Esta época, Gian Piero Gasperini, ex-Atalanta, assumiu o comando técnico dos giallorossi. Ranieri assumiu funções de conselheiro.
Nas últimas semanas, Ranieri criticou publicamente Gasperini, que chegou a abandonar uma conferência de imprensa em lágrimas.
Agora, após o conflito entre as duas figuras, a Roma tomou uma posição, defendendo o atual técnico.
«A Roma sempre virá em primeiro lugar. Temos total confiança no caminho que nos espera sob a orientação técnica de Gian Piero Gasperini, com o objetivo comum de crescer, melhorar e alcançar resultados que estejam à altura da nossa história», concluiu.
