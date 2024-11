Ivan Juric deixou o comando técnico da Roma, conforme anunciado pelo emblema italiano na tarde deste domingo. Ao cabo de 12 jogos, o treinador croata, de 49 anos, apenas conseguiu quatro vitórias.

Cravado na memória dos adeptos ficou um empate e quatro derrotas na Serie A – a mais recente este domingo, em casa – além de dois empates e de um desaire na Liga Europa.

Nesta fase, a Roma é 12.ª no campeonato italiano, com 13 pontos, quatro de diferença para a linha de água. Na prova europeia, ocupa o 20.º posto, com cinco pontos, mais um do que FC Porto (22.º) e Sp. Braga (26.º).

«Queremos agradecer a Ivan Juric pelo trabalho árduo nas últimas semanas. Ele lidou com um ambiente difícil, com o máximo profissionalismo, e por isso estamos gratos. Desejamos-lhe tudo de melhor», lê-se no comunicado publicado este domingo pela Roma. A direção do clube garante que o sucessor de Juric será conhecido «nos próximos dias».

Depois de orientar o Torino entre 2021 e 2024, o treinador croata – impopular entres os adeptos, face ao despedimento de De Rossi – foi incapaz de inverter o mau momento.

Ora, o novo timoneiro será o quarto em 2024, depois de José Mourinho, De Rossi e Ivan Juric.