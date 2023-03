A estação televisiva Italia 1 vai emitir esta noite uma reportagem no programa «Le Iene» acerca do episódio entre José Mourinho e o quarto árbitro do jogo da Roma com a Cremonese, onde fará uma reconstrução do diálogo entre os dois, através da leitura labial.

No excerto já divulgado da reportagem, a estação televisiva abordou o árbitro Marco Serra, que nega ter ofendido Mourinho com as palavras que foram partilhadas na imprensa: «Todos te lixam. Vai para casa».

«Não disse nada que pudesse ofender Mourinho. Não disse essas palavras. Disse: ‘Estás a colocar o estádio contra ti. Vai para a área, vai para a área’», revelou Serra.

O treinador português acusa o árbitro de o ter ofendido num episódio que resultou na expulsão do técnico e na abertura de um inquérito por parte da Federação Italiana (FIGC). Além disso, terá entrado no balneário do árbitro, tendo-se dirigido ao referido assistente com «expressões ofensivas».

Mourinho tinha sido castigado por dois jogos, mas o Tribunal Desportivo de Apelo pediu mais tempo para avaliar o caso e aceitou o recurso da Roma, pelo que o special one até esteve no banco de suplentes na vitória sobre a Juventus.