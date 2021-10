Tiago Pinto mostrou-se agastado com as notícias em Itália que dão conta de um ambiente menos positivo entre si e José Mourinho.

Em declarações à Sky Sports, antes do resultado escandaloso frente ao Bodo Glimt, o dirigente da Roma assegurou que os dois estão alinhados com o projeto da Roma.

«Vocês [imprensa] têm tentado criar um conflito entre mim e Mourinho desde o dia 1 de setembro. Não relatem apenas as palavras do treinador quando ele fala assim [queixas sobre a profundidade do plantel], ele fala assim porque temos um projeto que queremos levar adiante desde o primeiro dia», começou por dizer.

«Falamos muito sobre a palavra ‘tempo’ e estamos alinhados, sem dúvida. (…) Somos uma família, como Mourinho disse ontem [quarta-feira]. Se fizermos a comparação com equipas que pretender ganhar o campeonato ou a Liga dos Campeões, isso é outra história, mas faz parte do nosso projeto. Com todo o respeito, desde o dia 1 de setembro que fazem sempre a mesma pergunta à procura de um problema que não existe», reforçou.

Certo é que José Mourinho voltou a queixar-se do plantel que tem à disposição no final do encontro na Noruega.

«A culpa é minha. Fui eu que decidi jogar com esta equipa. Fi-lo com boa intenção, para dar oportunidade a gente que trabalha muito e não tem tido tantas oportunidades para jogar, e para dar descanso aos que jogam quase sempre. Perdemos com uma equipa que tinha mais qualidade do que nós: o nosso onze inicial era inferior ao do Bodo», afirmou o técnico.