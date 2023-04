Paulo Dybala não estava a 100 por cento e começou o jogo da Roma frente ao Feyenoord no banco, mas entrou a tempo de ser decisivo, e de que maneira, no apuramento da equipa de José Mourinho.

No final da partida, o internacional argentino deixou elogios ao técnico português, principalmente à sua mentalidade.

«Todos queremos vencer, é o mais importante. Mourinho é um treinador com uma mentalidade incrível. Disse-nos que o jogo seria assim. Esta equipa venceu a Liga Conferência no ano passado, sabe o que significa vencer na Europa. Faltam-nos alguns jogadores e esperamos levar a Roma à final», começou por dizer, à Sky Sports.

«Sabemos o que o Mourinho já fez na Europa, conhecemos a história dele, ganhou alguma coisa em todos os clubes que treinou. A mentalidade dele alimenta-nos, ele sabe como são os jogos. Ele mudou o sistema tático, começámos a jogar melhor e o prolongamento foi nosso», continuou.

A seguir, Dybala confessou que gostava de jantar com Totti, lenda da Roma: «Falei com o Totti algumas vezes, adorava ir jantar com ele. Tenho muito respeito por ele. Também vi o De Rossi no ecrã gigante, não sabia que eles vinham ver o jogo. Todos querem ver esta equipa a vencer e queremos continuar.»