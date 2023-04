A Roma cimentou este domingo o terceiro lugar da Serie A, ao vencer na receção à Udinese (3-0), em jogo da 30.ª jornada da competição.

No Olímpico, a equipa orientada por José Mourinho adiantou-se no marcador aos 37 minutos: Bryan Cristante, antigo médio do Benfica, foi chamado a marcar um penálti, mas falhou. Na recarga, Edoardo Bove remediou a situação e pôs os giallorossi em vantagem.

Na segunda parte, logo nos primeiros minutos, Lorenzo Pellegrini resolveu a questão, ao responder a um belo passe de Bellotti.

O emblema de Udine – que não contou com Beto – ainda podia ter reentrado no jogo à entrada para os últimos 20 minutos, mas aí brilhou Rui Patrício: com uma grande defesa, o guarda-redes português negou o golo de penálti a Roberto Pereyra.

Nos descontos, Tamy Abraham juntou-se à festa romana com um belo cabeceamento no coração da área, assistido por Spinazzola.

Contas feitas, a Roma segue no terceiro lugar do campeonato italiano, com três pontos de vantagem sobre o Milan e cinco sobre a Atalanta. A Udinese está em 12.º, com 39 pontos.