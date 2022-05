José Mourinho parece perfeitamente adaptado à Roma, pelo menos a julgar pela emoção com que o treinador português festejou a conquista da Liga Conferência, na quarta-feira à noite.

E quem também parece adaptado ao Special One são os próprios jogadores da capital italiana: já no balneário, e ainda a festa, o plantel gritou o nome de Mourinho, enquanto o técnico luso rejubilava com o momento.

Ora veja:

A Roma, recorde-se, venceu na final da Liga Conferência o Feyenoord, por 1-0. Foi o quinto título europeu da carreira de José Mourinho.