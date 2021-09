José Mourinho continua o passeio na fase de grupos da Liga Conferência. Depois da goleada caseira ao CSKA Sofia, a Roma foi à Ucrânia bater o Zorya por 3-0, num encontro da segunda jornada do grupo C.



Os romanos tiveram uma entrada de rompante na partida e colocaram-se em vantagem logo aos 7 minutos. Daboe, uma das várias novidades no onze italiano, isolou El Sharaawy e o internacional transalpino driblou o guarda-redes Matsapura e fez o 1-0.



O conjunto ucraniano deu boa réplica frente a uma Roma sem vários dos habituais titulares. Rui Patrício, Cristante e Pellegrini foram as exceções. Apesar da boa amostra do Zorya, a Roma poderia ter chegado ao intervalo com uma vantagem folgada mas nem Shomurodov nem El Sharaawy mostraram pontaria para marcar.



Os giallorossi jogaram muito melhor na segunda parte e marcaram, facilmente, mais dois golos. Mourinho lançou Abraham e Zaniolo, a Roma exibiu logo outra cara e marcou dois golos em dois minutos. Smalling marcou o 2-0 na sequência de um pontapé de canto e Abraham, goleador romano, fixou o resultado final após um ressalto feliz na área.



No outro jogo deste grupo CSKA Sofia e Bodo/Glimt empataram sem golos na Bulgária. Assim, a Roma é líder isolada do grupo C com seis pontos, mais três que o Bodo/Glimt e mais cinco que o CSKA. Por sua vez, o Zorya ainda não pontuou.