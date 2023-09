A Roma foi goleada esta noite em casa do Génova, por 4-1, caiu para o 16.º lugar da Serie A e deixou José Mourinho numa situação delicada.

Em declarações após o final da partida, Mourinho não escondeu o desagrado com a desilusão, e quis olhar para o copo meio-cheio: foi com ele que a equipa italiana chegou a duas finais europeias consecutivas.

«Peço desculpa às pessoas em estúdio, mas não tenho muito a dizer, não tenho nada a dizer. Quero falar com os jogadores, não tenho vontade de falar com o estúdio. (…) De vez em quando acontecem jogos que são um desastre total», começou por dizer, citado pelo Corriere dello Sport.

«É o pior início da Roma na era dos três pontos, e também é o meu pior início. Mas também foi a primeira vez na história da Roma que disputámos duas finais europeias consecutivas», respondeu.

Mourinho assume que a ligação que tem à Roma não ajuda à situação: «Se o grupo é forte o suficiente para sair desta situação? É o grupo que temos e é com este grupo que temos de sair desta situação, não estamos no mercado. É esta a nossa equipa, com qualidades e defeitos. Não há tempo para chorar, apenas internamente, devido à minha relação com a Roma. Dói-me ainda mais. O próximo jogo é muito importante.»