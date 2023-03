Treinador da Roma, José Mourinho vai mesmo cumprir dois jogos de suspensão no campeonato italiano, na sequência da sua expulsão frente à Cremonese, na ronda 24 da Serie A.

O técnico português havia conhecido o castigo no dia 1 de março, mas um recurso ao Tribunal Desportivo de Apelo permitiu que estivesse na mesma no banco na vitória frente à Juventus.

No entanto, o mesmo organismo avaliou o caso e decidiu manter a suspensão, tal como anunciado esta sexta-feira: Mourinho vai assim falhar os desafios frente ao Sassuolo e no dérbi com a Lazio, as próximas duas jornadas do campeonato italiano.