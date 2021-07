José Mourinho chegou à Roma para o lugar de Paulo Fonseca para surpresa de todos, incluindo os próprios jogadores. Chris Smalling, defesa inglês a jogar no clube italiano desde 2019, relatou à BBC Sports como foi vivida dentro do plantel a notícia da chegada do português ao clube.

«Foi uma surpresa para muitos de nós e houve entusiasmo de toda a gente desde o início», disse Smalling.

Relembrando a ligação passada com José Mourinho, uma relação não muito boa vivida no Manchester United, o defesa inglês põe para trás os problemas e admite que esta foi a melhor escolha do clube.

«Já sabia que a imprensa ia pegar na relação que tivémos. Nós ganhámos troféus juntos, ele pôs-me a capitão na final da taça que ganhámos em 2017, por isso ter a oportunidade de ser treinado por alguém que já conheces é bom. Conquistar um troféu desse nível neste clube seria ótimo, e a história do Mourinho mostra que o clube escolheu a pessoa perfeita para essa missão», acrescenteu Smalling.

«Ele é um vencedor por natureza. Ele gosta de puxar todos ao seu limite, é que tem feito durante toda a sua carreira e isso tem trazido resultados positivos», concluiu o defesa inglês.

José Mourinho já testou a equipa num jogo-treino, disputado na quinta-feira, que terminou com vitória por 10-0.