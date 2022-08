A Roma conseguiu este sábado um importante empate em Turim (1-1), frente à Juventus, adversária do Benfica na Liga dos Campeões.

Com este resultado, a formação de Mourinho igualou a Lazio e o Torino no primeiro lugar, com sete pontos em três jogos, embora com um jogo a mais do que o Nápoles, que pode ainda fazer nove pontos. Já a Juventus só ainda ganhou um jogo e está no sexto posto.

A Roma, refira-se, entrou em campo com Rui Patrício e Matic, mais Paulo Dybala, que assim regressou a Turim, onde foi ídolo durante várias épocas.

Depois de uma primeira parte muito difícil, a formação de Mourinho respondeu no segundo tempo e acabou por ser premiada com um ponto saboroso.

A Juventus entrou praticamente a ganhar e marcou logo no primeiro minuto: Vlahovic bateu um livre de forma irrepreensível e deixou Rui Patrício pregado ao chão.

Depois disso, e durante o primeiro tempo, só deu Juventus: o guarda-redes português acabou por ser o melhor da Roma, aliás, parando remates com o selo de golo de Cuadrado e de Locatelli, enquanto Vlahovic e Cuadrado remataram em outros ocasiões a rasar o poste.

A Juventus haveria até de fazer o segundo golo, num remate fabuloso de Locatelli, mas a jogada acabou por ser anulada pelo VAR, devido a uma mão de Vlahovic durante a jogada.

Na segunda parte, Mourinho lançou Zalewski e El Shaarawy, a Roma melhorou muito e chegou ao empate aos 69 minutos: Paulo Dybala fez a assistência e Abraham marcou o golo que valeu um ponto.

Até final da partida, refira-se, a Juventus atirou-se para o ataque e a Roma aproveitou em várias transições rápidas para criar perigo, mas o resultado não haveria de mexer-se mais.