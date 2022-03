Domingo é dia de dérbi romano, entre a Roma e a Lazio, e José Mourinho, bem ao seu estilo, já deixou o ambiente bem quente para essa partida.

No final do empate frente ao Vitesse, que qualificou os giallorossi para os quartos de final da Liga Conferência, o técnico português mandou uma pequena «farpa» ao adversário sobre o descanso de cada equipa.

«Estou feliz porque passámos a eliminatória, não estou feliz porque a Lazio está a fumar um cigarro com o Sarri [treinador da Lazio] e nós jogámos com muitos jogadores que vão ser titulares no domingo», começou por dizer, à Sky Sports.

«O Maurizio [Sarri] está em casa a fumar – e digo isto com carinho – e eu tenho de ir para casa pensar como é que vou recuperar os jogadores», continuou.

De resto, Mourinho falou do jogo entre o Ajax e o Benfica para falar da atuação da sua própria equipa: «Não fizemos um bom jogo do ponto de vista técnico, o problema é técnico, não tático. Os meus defesas defenderam bem, tivemos carácter para jogar no limite, como aconteceu no Ajax-Benfica.»