A Roma de José Mourinho perdeu neste domingo o dérbi romano com a Lazio, após um jogo louco com cinco golos, e no final do encontro o técnico português teve uma discussão com o delegado da liga por causa do modelo da conferência de imprensa.

A Lazio decediu que os jornalistas não poderiam entrar na sala, sendo as perguntas enviadas ao assessor de imprensa, mas Mourinho não gostou dessa decisão e um vídeo partilhado nas redes socias mostra o técnico português furioso:

«Quem decide estas coisas? A Lazio decide para o seu treinador, eu quero falar com a imprensa», dizia Mourinho, visivelmente alterado, acrescentando:

«Não há respeito por quem trabalha. Essa regra é um disparate, quero falar com a imprensa e não me deixam. O assessor de imprensa não é jornalista.»

Veja as imagens no vídeo abaixo: