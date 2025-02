Angeliño, lateral da Roma, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do FC Porto (1-1), no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«Foi um jogo muito difícil, jogar com menos um ficou ainda mais difícil na parte final, foi um grande esforço da equipa. Fica um sabor amargo, mas contentes pelo carácter que a equipa demonstrou»

Sentiu que o jogo estava controlado?

«Sim, sobretudo na primeira parte, acho que tínhamos o jogo controlado. Obviamente que depois da expulsão ficou mais difícil, mas o jogo da segunda mão, diante dos nossos adeptos, vai ser um jogo diferente

Vai ser um jogo sem Saelemaekers e Cristante (castigados), um problema para a Roma?

«Sim, são dois jogadores muito fortes, é uma pena que eles não possam estar, vamos ver quem vai jogar».

O que achou deste FC Porto?

«É uma equipa muito forte, tem jogadores muito bons, é sempre difícil jogar contra equipas portuguesas».

A sua prestação na Roma acabou por libertar um jogador para op futebol português, o que pensa de Dahl, reforço do Benfica?

«É um jogador forte, jovem, penso que aqui terá mais oportunidades. Espero que lhe corra tudo bem, desejo-lhe o melhor».