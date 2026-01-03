A Roma, de Gasperini, foi ao reduto da Atalanta sofrer uma derrota (1-0) com um golo solitário de Giorgio Scalvini e vê a possibilidade de ultrapassar a Juventus, na tabela classificativa, fugir.

Gasperini, agora treinador da Roma, venceu, na temporada 22/23, a Liga Europa ao serviço da Atalanta, mas desta vez não conseguiu bater a sua anterior equipa e soma a segunda derrota nos últimos quatro jogos na liga italiana. 

Com este resultado, a Atalanta soma 25 pontos e volta às vitórias depois de ter perdido frente ao Inter de Milão (1-0), já a equipa da capital italiana chega aos 33 pontos e iguala, em termos pontuais, a equipa de Francisco Conceição e João Mário na classificação.

