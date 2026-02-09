A Roma retomou o trilho das vitórias nesta segunda-feira, na receção ao Cagliari (2-0). Em encontro da 24.ª jornada do campeonato, o guarda-redes Svilar e o médio Cristante – dupla ex-Benfica – foram titulares na Roma, enquanto o defesa Zé Pedro (ex-FC Porto) começou de início nos visitantes.

Numa partida de sentido único, o avançado Donyell Malen marcou aos 25 e 65 minutos, atingindo os três golos em quatro jogos pela Roma.

Assim, os “Giallorossi” reforçam o quinto lugar, com 46 pontos, e igualam a Juventus (4.ª). Segue-se a visita ao Nápoles (3.º), no domingo (19h45). Por sua vez, o Cagliari é 12.º, com 28 pontos, e aponta à receção ao Lecce (17.º), a 16 de fevereiro.

Também nesta segunda-feira, a Atalanta venceu na receção à Cremonese (2-1), com o avançado Krstovic a inaugurar o marcador aos 13 minutos e o ala Zappacosta a duplicar a vantagem aos 25 minutos. A fechar, aos 90+4m, o médio Thorsby reduziu (2-1).

Assim, a Atalanta reforçou o sétimo lugar, com 39 pontos, a dois da zona europeia, apontando à visita à Lazio (8.ª), no sábado (17h). Quanto à Cremonese, continua no 16.º lugar, com cinco pontos de vantagem sobre a zona de despromoção.