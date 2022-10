José Mourinho venceu a Sampdoria, subiu ao quarto lugar da Serie A e não deixou de lançar algumas farpas aos críticos da Roma.

«Demonstrámos carácter, alma, inteligência e coração. Alguns podem pensar de forma diferente, mas já estamos habituados a isso. Jogámos contra o Inter e as pessoas disseram que só lhes ganhámos porque eram maus. Mas depois o Inter ganhou ao Barcelona e empatou em Camp Nou. Perdemos com a Atalanta, uma equipa cínica, que apenas fez um remate à baliza nesse dia. É difícil às pessoas darem crédito a quem trabalha aqui, mas a verdade é que, com todos os problemas e limitações que temos, estamos a fazer a melhor época possível», afirmou o técnico português após o triunfo em Génova, por 1-0, aproveitando para elogiar o seu ex-pupilo e agora treinador da «Samp» Dejan Stankovic.

«Gosto da Sampdoria, com um treinador que é como um irmão mais novo para mim. Na próxima época voltaremos a jogar aqui. Uma equipa que joga como eles, que luta como eles, que se pode ver que está unida e que joga com intensidade, tenho muita confiança de que não irá cair para a Série B. Quero enviar-lhe um abraço especial. O que eu lhe disse? Ele marcou um golo "louco" aqui e lembrei-o disso. Adoro-o», concluiu.