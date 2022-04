Além da habitual preparação para os jogos, José Mourinho provou este sábado que também prepara as conferências de imprensa de forma minuciosa.

Questionado sobre o estado de espírito de Nicolò Zaniolo depois de ter ficado de fora do dérbi com a Lazio e da eliminação da Itália, o técnico português provocou um momento de gargalhada na sala de imprensa, mostrando que estava precavido.

«Eu sabia! Eu sabia que a do Zaniolo seria a segunda pergunta, olha vê», disse Mourinho ao jornalista do Corriere dello Sport que lhe havia feito a pergunta. O treinador luso levantou-se e entregou mesmo ao repórter o papel que trazia consigo.

