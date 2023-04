José Mourinho foi protagonista no último domingo durante a vitória da Roma sobre a Sampdoria pelo que fez no banco de suplentes.

A atitude de pedir aos adeptos para pararem os insultos a Stankovic, treinador do adversário, foi muito elogiada, mas houve um outro momento que arrancou alguns sorrisos. A todos, menos a um.

Com o jogo ainda 0-0 e minutos depois de a Sampdoria ter ficado reduzida a 10 jogadores, Mourinho preparava-se para lançar o extremo norueguês Ola Solbakken, que já estava no banco a receber instruções do treinador português.

Só que nesse momento, Wijnaldum inaugurou o marcador, golo que foi festejado também por Solbakken, que logo a seguir percebeu que já não iria entrar, perante o gesto de Mourinho para «acalmar os cavalos».

O jogador acabou por entrar apenas aos 80m, ainda a tempo de fazer a assistência para o terceiro golo da Roma, apontado por El Shaarawy e viu Mourinho pedir-lhe desculpa através de uma publicação nas redes sociais.