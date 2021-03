Paulo Fonseca, treinador da Roma, deu uma entrevista à revista forbes em que apontou os objetivos da carreira.

«Quando começas – e eu comecei por baixo - o objetivo é alcançar as melhores equipas do teu país, no meu caso Portugal, e depois chegar às melhores equipas da Europa. Agora que estou numa das melhores equipas da Europa, quero ganhar títulos: quero ganhar campeonatos, quero ganhar títulos europeus», começou por dizer o treinador da Roma, frisando:

«Apesar desta ambição, o meu principal objetivo é nunca perder a minha paixão por esta profissão, acordar motivado todos os dias e continuar a ser o mesmo treinador entusiasta e apaixonado.»

Paulo Fonseca falou também sobre a diferença entre ser jogador e treinador. «A responsabilidade do papel de treinador é completamente diferente da de jogador. Eu costumava treinar e não me preocupava com mais nada. Agora não. Passamos muitas horas a pensar, criar, planear, mas gosto muito mais de ser treinador do que jogador. É um prazer e satisfação incomparável.»

Questionado sobre o que é preciso para se ser bom treinador, Paulo Fonseca afirmou: «É essencial ser verdadeiro, honesto, entusiástico e um grande motivador. Além disso, paras liderar um grupo de trabalho, é preciso grande capacidade de adaptação porque a nossa liderança deve ser adaptada às características das pessoas que lideramos, aos objetivos da equipa e aos objetivos a atingir.»