Cinco anos depois, Paulo Fonseca está de regresso a Braga, agora como treinador a Roma. O técnico português defronta esta quinta-feira os bracarenses, em jogo da Liga Europa, e assume que este é um jogo especial.

«Para mim é muito especial voltar aqui, só estive aqui um ano, mas fui muito feliz, ganhámos uma Taça de Portugal. Fiz muitos amigos aqui», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Depois, Fonseca teceu elogios à equipa de Carlos Carvalhal: «Os jogadores estão alertados para a qualidade do Sp. Braga e para o jogo difícil que vamos ter. Provavelmente muitos deles não acompanham o campeonato português e foi preciso alertá-los para a qualidade desta equipa do Sp. Braga. Todos terão de perceber que vai ser um jogo dificílimo, em que teremos de estar ao nosso melhor nível para vencer.»

«Diferença no orçamento? Obviamente todos pensarão que essa diferença existe, mas isso é no plano teórico. No plano prático o Sp. Braga pode discutir o resultado com qualquer equipa. E é sobre isso que temos de focar-nos. É uma equipa extremamente organizada, uma equipa forte e que tem demonstrado isso mesmo. Basta ver os resultados que tem conseguido com as equipas de topo do futebol português», continuou.

Tal como Carvalhal, Paulo Fonseca acredita que a partida na Pedreira poderá ser aberta: «Acredito que poderá ser um jogo aberto. Primeiro espero que o tempo o permita, espero que não chova muito mais para que as duas equipas possam desenvolver o seu jogo. As duas equipas têm uma matriz ofensiva, pressionam alto… são duas equipas que gostam de ter a iniciativa do jogo, portanto acredito que será um jogo aberto.»

Sp. Braga e Roma defrontam-se esta quinta-feira, na primeira mão dos 32 avos de final da Liga Europa. Uma semana depois, joga-se a segunda mão, na capital italiana.