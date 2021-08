O treinador da Roma, José Mourinho, falou aos canais do clube italiano sobre a pré-época, sobre as contratações e sobre o estágio em Portugal. O técnico português revelou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido até ao momento.

«Temos estado a trabalhar bem, estou muito satisfeito. É um prazer quando tens algumas pessoas que querem trabalhar forte, crescer e que estão motivados para terem sucesso. Não estou a falar apenas de jogadores, mas de toda a gente que tem estado envolvida na nossa pré-época», disse Mourinho.

O treinador da Roma não esqueceu o trabalho feito noutros departamentos do clube e destacou outro português do conjunto italiano.

«Não podemos esquecer que tem sido uma janela de transferências bastante difícil e tem havido demasiado trabalho para o Tiago Pinto, para os olheiros e, claro, para a direção, que toma as decisões», destacou o treinador.

José Mourinho não é fã do termo «amigável» e quer que a equipa aborde os jogos com a devida seriedade.

«Depois do trabalho árduo, o momento que nós apreciamos está agora no horizonte, embora eu seja uma pessoa que diz sempre que não gosta da palavra 'amigável' e 'os jogos são iguais'. Todos nós tentamos tratar este período como uma fonte de motivação para todos. Vamos jogar por três pontos no domingo contra a Fiorentina. Os adeptos certamente também se divertem muito mais durante os jogos a sério», disse o técnico português.

Sobre o estágio em Portugal, Mourinho reconhece que teve importância no trabalho de pré-temporada da Roma, não só no plano desportivo como na ligação entre os jogadores.

«Portugal foi certamente importante. Não estou a dizer isto por ser a minha casa, mas porque a equipa esteve efetivamente junta 24 horas por dia durante duas semanas. Isso ajudou a entender muito. Penso que todos saímos de Portugal como uma equipa melhor tática e tecnicamente, mas, acima de tudo, crescemos como grupo visto que nos conhecemos melhor», analisou Mourinho.

Quanto ao mercado, o treinador português falou do guarda-redes Rui Patrício e admitiu que vê com bons olhos a entrada de Tammy Abraham, apesar da saída inesperada de Edin Dzeko.

«Em primeiro lugar, devo dizer que a coordenação do futebol e do clube têm sido brilhantes. A realidade é que começámos a pré-época a pensar que tínhamos o Dzeko e o que aconteceu foi uma surpresa para todos nós. Quanto a Tammy, prefiro dizer que esperem para ver. Digo isso com total confiança. Conheço-o desde que ele era pequeno, nunca jogou comigo porque tinha 14, 15 e 16 anos quando eu estive no Chelsea, mas eu conheço-o muito bem, como jogador, como pessoa e pela mentalidade dele. Sei como ele tomou a decisão de deixar a Premier League, o que é sempre difícil para um jogador inglês. O Rui [Patrício], digo sempre que o Rui é o Rui. Jogou mais de 100 jogos pela seleção nacional, jogou na Premier League por quatro ou cinco anos. O Rui é estabilidade, o Rui é geralmente sobre jogar com um grau enorme de consistência», concluiu Mourinho.

A Roma vai defrontar os turcos do Trabzonspor no playoff de acesso à Liga Conferência antes de receber a Fiorentina na abertura do campeonato italiano.