Titular na vitória frente ao Bayer Leverkusen, Rui Patrício tornou-se esta quinta-feira no jogador com mais jogos na Liga Europa.

Até agora empatado com Aleksandar Dragovic, o guarda-redes da Roma fez esta noite o encontro número 67 na prova, numa lista que conta ainda com Daniel Carriço, com 61 presenças.

Além da Roma, o internacional português jogou ainda na Liga Europa ao serviço do Sporting e do Wolverhampton.

A história de Patrício na competição, diga-se, começou em setembro de 2009, num jogo que precisamente os leões venceram em casa do Heerenveen, por 3-2.