A Roma de José Mourinho deu a volta à eliminatória com o Salzburgo, vencendo na capital italiana por 2-0, depois de ter perdido por 1-0 na Áustria.

Com Rui Patrício no onze inicial, a Roma procurou desde cedo empatar a eliminatória, conseguindo-o aos 33m, com um golo de Belotti, após assistência de Spinazzola.

Sem tirar o pé do acelerador e novamente pela esquerda, nas asas da velocidade de Spinazzola, os romanos passaram para a frente do play-off ainda na primeira parte, com Dybala a rematar após nova assistência do lateral esquerdo.

O Salzburgo nunca conseguiu incomodar muito Rui Patrício na segunda parte, graças à organização da equipa de Mourinho, que assegurou assim o aputramento para os oitavos de final.