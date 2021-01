A Roma de Paulo Fonseca foi esta terça-feira eliminada da Taça de Itália, em pleno Estádio Olímpico, diante do modesto Spezia, com uma derrota por 2-4, já no prolongamento. O jogo ficou marcado por duas expulsões consecutivas da formação romana e por uma confusão acerca das substituições.

Paulo Fonseca fez uma sexta troca no prolongamento, mas esta não está prevista no regulamento da Taça de Itália, o que levaria a que, mesmo que a Roma vencesse em campo, acabasse por ser eliminada da competição.

«Se há um problema, vamos discuti-lo internamente no clube», disse o treinador português aos jornalistas.

O médio Lorenzo Pellegrini ainda avisou em campo que já era a sexta, mas a substituição aconteceu mesmo.