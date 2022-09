Diretor-geral da Roma, o português Tiago Pinto abordou o mercado da equipa romana, em conferência de imprensa em Itália e contou alguns segredos, incluindo a contratação de Paulo Dybala.

O antigo diretor do Benfica começou por dizer que os romanos não formaram uma «equipa instantânea» e realçou: «De facto, temos a quarta equipa mais jovem da Série A, em média de idade. O objetivo, respeitando os parâmetros de sustentabilidade que perseguimos desde o primeiro dia, foi formar um plantel equilibrado. E mais forte do que no ano passado.»

Tiago Pinto, o índio do Benfica que tenta reerguer a Roma, prosseguiu para analisar o mercado do clube orientado por José Mourinho. «Não posso dizer que estou completamente satisfeito, mas acho que a Roma melhorou. Onde vamos chegar não sei. Faço minhas as palavras de Andrea Belotti: vamos tentar ganhar todos os jogos», disse, citado pelo Corriere dello Sport.

«Seria um estúpido se não usasse José Mourinho»

O técnico português dos romanos, José Mourinho, já elogiou várias vezes Tiago Pinto e, também durante o mercado, destacou a importância dos números conseguidos. Desta feita, porém, foi o compatriota quem devolveu as palavras.

«Se jogadores como Dybala, Wijnaldum ou Matic escolheram a Roma, o mérito vai para o treinador e para os donos», disse Tiago Pinto, para revelar de seguida: «Para contratar Dybala foi difícil: fiquei três ou quatro dias trancado num hotel em Turim.»

Tiago Pinto acrescentou: «Trabalhar com Mourinho é um estímulo para qualquer jogador. Teria sido um estúpido em não usar a sua contribuição para contratar os jogadores.»

O jogador preferido, Zaniolo e ser alemão a negociar

Nem tudo correu bem, no entanto. É o próprio diretor quem o assume e até com casos concretos.

«Ainda me arrependo de algumas situações: a de Kluivert, que não dependia do jogador e poderia ser resolvida definitivamente, e uma outra», contou.

Ainda assim, Tiago Pinto ressalvou a importância não só das contratações, como também das saídas. «A folha salarial caiu 20 milhões desde que cheguei. Tenho certeza que o diretor que vem depois de mim encontrará um clube mais sólido do que aquele que herdei», afirmou.

Um dos nomes muito falados durante a janela de transferências foi o de Nicoló Zaniolo. «Nunca esteve perto de sair», garantiu Tiago Pinto, que abordou a situação de um dos jogadores mais talentosos do plantel e da Serie A.

«Passou por uma época de amadurecimento após dois anos de inatividade, mas já está a mostrar o seu valor. Ele é jovem e importante para a Roma, nunca foi um problema para nós. Agora ele só precisa se concentrar na recuperação da lesão no ombro», sublinhou.

«E agora eu entendo como funciona. Há meia hora liguei para o Claudio Vigorelli (empresário de Zaniolo) pedindo que ele marcasse uma reunião, porque não podemos alimentar as páginas dos jornais com o Zaniolo», disse, tendo em vista uma renovação de contrato.

A Roma tem reservado o norueguês Ola Solbakken para janeiro, mas a ideia de contratar Davide Frattesi ao Sassuolo parece ter caído por terra.

«É o meu jogador favorito, e queria-o. Mas a certa altura decidimos mudar de estratégia porque o Sassuolo pediu um valor que consideramos muito alto e ainda não tínhamos vendido ninguém. Sou "alemão" nas negociações: se não tiver dinheiro, passo a outro», concluiu.