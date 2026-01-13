A Roma caiu nos “oitavos” da Taça, na receção ao Torino (3-2). Na noite desta terça-feira, o guarda-redes Svilar e o médio Cristante – dupla ex-Benfica – foram titulares nos anfitriões, enquanto Lázaro – médio ex-Benfica – foi totalista no Torino.

O marcador foi inaugurado a favor dos visitantes aos 35 minutos, obra do avançado Che Adams. Na etapa complementar, o defesa Hermoso restabeleceu a igualdade aos 46 minutos, pouco antes de Adams bisar (52m).

Entre trocas, o jovem avançado Antonio Arena – de 16 anos – entrou aos 80 minutos e apenas precisou de um minuto para se estrear a marcar no primeiro jogo oficial (!) pela equipa principal da Roma (2-2). Todavia, em cima do minuto 90, o médio Ilkhan restabeleceu a vantagem do Torino, que viria a prevalecer até ao derradeiro apito.

Assim, o Torino vai visitar o Inter nos “quartos”. Nessa eliminatória, a disputar em fevereiro, o Bolonha recebe a Lazio, a Juventus visita a Atalanta e o Nápoles vai receber Fiorentina ou Como, que apenas jogam a 27 de janeiro.

