Sensivelmente à mesma hora, Benfica e Roma anunciaram o futuro de Tiago Pinto, diretor para o futebol dos encarnados que ruma a Itália após o fim da ligação ao clube, a 31 de dezembro de 2020.

«Foram oito anos intensos. Dei o melhor de mim e todos os que me conhecem sabem que esta decisão foi a mais difícil de todas as que tomei enquanto responsável neste clube», disse Tiago Pinto em declarações reproduzidas no site do Benfica, e nas quais disse estar agradecido ao clube e a Luís Filipe Vieira pela oportunidade que lhe foi dada.

«Gostaria de ter contribuído ainda mais, mas estou certo de ter feito tudo o que estava ao meu alcance. Aceitei, nos últimos dias, um novo desafio e uma nova oportunidade», acrescentou, garantindo empenho máximo até ao último dia de trabalho no Benfica. «Estou certo de que o clube saberá encontrar as melhores soluções para dar continuidade ao seu projeto de sucesso», rematou.

Tiago Pinto disse não ser ainda o momento de falar sobre o novo projeto, mas falou ao site do clube onde vai desempenhar as funções de diretor-geral. «Estou entusiasmado e honrado por vir para a Roma num período tão desafiante para o desenvolvimento do clube. Deixar o Benfica foi uma decisão muito difícil, depois do que alcançámos juntos nos últimos oito anos, mas vir para um clube tão revitalizante como a Roma graças ao dinamismo introduzido pela nova direção é uma oportunidade profissional que não poderia recusar», justificou.

Dan Friedkin, empresário norte-americano que formalizou a compra do clube italiano no verão passado, explicou a opção por Tiago Pinto. «É um talento de classe mundial. Nas nossas muitas conversas ficou clara a paixão que tem pelo trabalho, o pensamento à frente e, sobretudo, a mentalidade virada para o sucesso. Estamos convencidos de que a energia notável que ele tem, os princípios sólidos e a sua habilidade para identificar, desenvolver e otimizar o perfil dos jogadores talentosos, vai ajudar-nos a tornar a Roma competitiva para lutar pelos troféus mais importantes de Itália e Europa.»

Guido Fienga, CEO da Roma, deixou também rasgados elogios ao ainda diretor para o futebol do Benfica. «Tem um perfil excecional para desenvolver o futebol da Roma. (...) A sua energia, competência e compromisso vai ser vital para competir por títulos», apontou.