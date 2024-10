O San Lorenzo comunicou oficialmente que aceitou o pedido de demissão de Leandro Romagnoli. Após cerca de sete meses e um total de 25 jogos, com apenas sete vitórias, o antigo jogador do Sporting decidiu apresentar a demissão do cargo de selecionador.

Esta foi a primeira aventura como treinador principal de uma equipa profissional de facto, depois de ter sido interino por cinco jogos e de ter posteriormente orientado a equipa de reservas também do San Lorenzo. Acabou por ser mais curta do que previsto.

Romagnoli, de resto, continua a ser uma figura do San Lorenzo, clube no qual foi jogador durante quinze anos. Pelo meio, representou o Sporting por três épocas e meia, nos tempos de Paulo Bento, tendo também deixado grandes saudades em Alvalade.

Comunicado do San Lorenzo:

«Leandro Romagnoli comunicou esta tarde ao presidente Marcelo Moretti a decisão de abandonar o cargo de treinador do San Lorenzo.

Só temos palavras de agradecimento para Pipi e a sua equipa técnica pelo trabalho, dedicação e, sobretudo, por terem sempre colocado as necessidades do San Lorenzo acima de tudo.

Com a dor de que o jogador mais vencedor da história não continuará no clube, despedimo-nos dele com a certeza de que no futuro os nossos caminhos se voltarão a encontrar.

Muito obrigado Pipi, o San Lorenzo é a tua casa!»