O antigo guardião do Sporting, Romain Salin, presenciou o ataque à Academia de Alcochete no plantel leonino a 15 de maio de 2018 e, apesar de não querer lembrar o episódio, defendeu o antigo presidente dos leões, Bruno de Carvalho.

«Não quero falar muito sobre Alcochete (…) [Bruno de Carvalho] foi publicamente destruído. Acho que ele merecia um pouco mais de respeito. Eu estava no balneário e tinha contrato com o Sporting. Assumi ficar, não quis rescindir nessa altura, como o Mathieu e outros colegas», apontou o atual jogador do Rennes, em declarações à SportTV, este domingo.