Roman Yaremchuk está nos convocados da seleção ucraniana para o duplo compromisso da seleção ucraniana de novembro.

O avançado do Benfica integra a lista de 25 jogadores elaborada pelo selecionador Alexander Petrakov, para o particular frente à Bulgário e o jogo da Bósnia, de qualificação para o Mundial 2022.

A seleção ucraniana concentra-se em Kiev a 8 de novembro. Três dias depois, defronta a Bulgária, e a 16 de novembro joga na Bósnia e Herzegovina o último jogo do grupo D de qualificação para o Mundial 2022 – está no segundo lugar, mas com mais um jogo do que a Finlândia, terceira.

A lista de convocados:

Guarda-redes: Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Heorhiy Bushchan (Dínamo Kiev) e Dmytro Riznyk (Vorskla Poltava);

Defesas: Oleksandr Karavayev (Dínamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dínamo Kiev), Ilya Zabarny (Dínamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dínamo Kiev), Mykola Matvienko (Shakhtar Donetsk), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Eduard Sobol (Clube Brugge e Taras Kacharaba (Slavia Praga);

Médios: Andriy Yarmolenko (West Ham), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sidorchuk (Dínamo Kiev), Viktor Tsygankov (Dínamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dínamo Kiev), Vitaliy Buyalsky (Dínamo Kiev), Oleksandr Zinchenko (Manchester City) , Ruslan Malinowski (Atalanta), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros) e Viktor Kovalenko (Spezia).;

Avançados: Roman Yaremchuk (Benfica), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Danilo Sikan (Shakhtar Donetsk) e Denis Garmash (Dínamo Kiev).