O futebolista ucraniano Roman Yaremchuk sofreu um traumatismo do globo ocular direito e o brasileiro Gilberto está a contas com uma amigdalite bacteriana, informou esta quarta-feira o Benfica.

Os dois atletas não figuram, assim, na lista dos 21 convocados para o duelo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, ante o Gil Vicente, marcado para as 19 horas, no Estádio da Luz.

Nesta altura, são cinco os nomes no boletim clínico dos encarnados. Lucas Veríssimo recupera da grave lesão sofrida no joelho direito, Rodrigo Pinho de lesão no joelho esquerdo e Seferovic de uma lesão muscular na perna esquerda.

O uruguaio Darwin Núñez, em trânsito depois de ter estado ao serviço da seleção, também não é opção para o treinador Nélson Veríssimo, tendo em vista o embate ante os gilistas.

O boletim clínico do Benfica a 2 de fevereiro:

Rodrigo Pinho: pós-ligamentoplastia do LCA do joelho esquerdo;

Lucas Veríssimo: pós-ligamentoplastia LCA e reparação do ponto de ângulo postero-externo do joelho direito;

Seferovic: lesão muscular na perna esquerda;

Yaremchuk: traumatismo do globo ocular direito;

Gilberto: amigdalite bacteriana.