A ovação a Roman Yaremchuk foi o maior destaque da vitória do Benfica frente ao Vitória de Guimarães, no domingo, e o momento foi de tal forma simbólico que não ficou apenas por Portugal.

A homenagem ao internacional ucraniano, que o deixou em lágrimas, mereceu a atenção de muita gente no mundo, principalmente da imprensa.

Vários jornais, de vários países – Inglaterra, Espanha, Brasil, Bélgica, entre outros – noticiariam o momento e destacaram a emoção de Yaremchuk com o gesto protagonizado pelos adeptos encarnados presentes no Estádio da Luz.

De resto, o momento também foi amplamente partilhado nas redes sociais. Gary Lineker, figura do futebol inglês, partilhou o momento e deixou uma bicada à FIFA: «Encantador. O mundo do futebol unido... Bem, com exceção da FIFA», escreveu.

