O Steaua Bucareste anunciou esta terça-feira a contratação de André Duarte, central português de 28 anos que chega dos húngaros do Upjest e que está de regresso à Roménia onde já vestiu a camisola do Universitatea Craiova em 2022/23.

Uma contratação que só terá efeito a partir do próximo mês, quando reabrir o mercado de transferências, mas o campeão romeno anunciou, desde já, que o reforço português já realizou exames médicos e que vai vestir a camisola com o número 3.

Este será o quinto clube de André Duarte no estrangeiro, uma vez que, depois da Universitatea Craiova, já tinha jogado nos italianos da Reggiana, nos croatas do Osijek e nos húngaros do Upjest.