Tony Strata vai vestir a camisola da seleção principal romena pela primeira vez na carreira. O defesa de 21 anos foi convocado pelo novo selecionador Gheorghe Hagi, para a dupla jornada de jogos particulares frente à Geórgia e País de Gales. 

O romeno transferiu-se para o V. Guimarães no mercado de verão, vindo do Ajaccio, de França. 

Nesta temporada, Strata disputou um total de 27 jogos – um deles pela equipa B dos vimaranenses – e teve duas participações para golo. Aliado a isso, conquistou a Taça da Liga, em janeiro. 

O jogador vitoriano soma 13 internacionalizações pelos sub-20 e sub-21 da seleção «Tricolorii». 

De recordar, a Roménia não vai estar no Mundial de 2026, após ter sido eliminada pela Turquia (1-0), nas meias-finais do play-off de qualificação europeu para o torneio.

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