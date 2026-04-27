O Universitatea Craiova de Filipe Coelho venceu na sexta jornada da fase de apuramento de campeão da liga romena, na visita ao Arges (1-0). Nesta segunda-feira, o treinador português apostou no médio Samuel Teles (ex-Feirense) de início, enquanto o avançado Ricardo Matos (ex-Belenenses) foi titular no Arges.

O único golo foi apontado por Samuel Teles ao décimo minuto. O médio atingiu o segundo golo na época, ao cabo de 42 jogos.

Assim, com duas vitórias consecutivas, o Universitatea Craiova segue na liderança com 42 pontos, três de vantagem sobre o U. Cluj. No domingo (19h), os comandados de Filipe Coelho recebem o Dínamo Bucareste (4.º).

Quanto ao Arges, segue no sexto e último lugar deste grupo, com 30 pontos.