OFICIAL: Slimani (lembras-te, Sporting?) é reforço do CFR Cluj
Internacional argelino deixa o CR Belouizdad (Argélia) e muda-se para o emblema romeno
Islam Slimani é o mais recente reforço do CFR Cluj.
Através das redes sociais, o clube romeno anunciou a contratação do antigo avançado do Sporting, que na última temporada esteve cedido, por empréstimo, aos belgas do Westerlo. Aos 37 anos, Slimani vai atuar no oitavo país diferente, depois das passagens por Portugal, Inglaterra, Turquia, França, Bélgica, Brasil e Argélia.
Na última temporada, o argelino fez dois golos e uma assistência em 18 jogos pela equipa principal do Westerlo.
